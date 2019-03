Sommet Kim-Trump : selon les médias nord-coréens, il a été convenu de « poursuivre des dialogues productifs »

Photo : YONHAP News

Les médias nord-coréens ont relayé, tôt ce matin, des nouvelles sur le dernier sommet nord-coréano-américain, pour la première fois depuis la fin de cette rencontre qui n’a abouti sur aucun résultat.La KCNA a rapporté que le dirigeant nord-coréen a repris, hier à 9h, des discussions avec son homologue américain. Selon l’agence de presse centrale du pays communiste, Kim Jong-un et Donald Trump se sont entendus pour dire que leur tête-à-tête revêtait une importance particulière, et que de telle rencontre permettait de transformer radicalement la méfiance et les hostilités qui persistent depuis plusieurs décennies. Elle a également expliqué que les deux hommes ont échangé leur point de vue sur les problèmes actuels qu’il fallait résoudre à ce stade afin d’atteindre les objectifs communs affichés dans leur communiqué conjoint adopté lors du sommet précédent à Singapour.Enfin, quant aux résultats des pourparlers d’hier, la KCNA s’est bornée à parler d’ « obstacles » et « de méandres inévitables dans l’itinéraire s’ouvrant vers une nouvelle histoire avec les Etats-Unis », ne rapportant pas directement l’échec des négociations. Et d’ajouter que les deux leaders ont exprimé leur conviction que si les deux pays font preuve de sagesse et de patience main dans la main afin de trouver une issue, ils pourront améliorer leurs relations.