Sommet Pyongyang-Washington : Pékin et Moscou plaident pour la poursuite du dialogue avec patience

Photo : KBS News

Suite à l’échec du sommet de Hanoï, la Chine et la Russie, les alliés traditionnels de la Corée du Nord, ont appelé à la patience en plaidant vivement pour la reprise du dialogue entre Washington et Pyongyang, tout en affirmant qu’elles étaient prêtes à jouer un rôle actif dans ce processus de dénucléarisation de la péninsule.Le ministre chinois des Affaires étrangères a tenu des propos en ce sens hier lors de son entretien avec le numéro deux de la diplomatie nord-coréenne Ri Gil-song, en visite à Pékin. Dans la foulée, Wang Yi a assuré que son pays continuerait de jouer un rôle constructif pour le succès des négociations en cours.De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères a estimé, dans un commentaire officiel publié par sa porte-parole Maria Zakharova, qu’il faudrait prendre davantage de temps afin de régler les problèmes autour de la péninsule, recommandant la patience aux deux interlocuteurs des négociations.Quant au président de la commission chargée des Affaires étrangères de la Douma, Leonid Sloutski, il a affirmé que les questions de la péninsule devaient être abordés dans le cadre des pourparlers à six, auxquels participent la Russie, plaidant ainsi pour une intervention active de Moscou sur le dossier nucléaire nord-coréen.