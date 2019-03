Moon Jae-in dévoile sa vision sur l’avenir de la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est le 100e anniversaire du déclenchement du mouvement d’indépendance sous l’occupation japonaise. A cette occasion, le président de la République a dévoilé sa vision sur l’avenir des deux Corées, baptisée « concept de nouveau régime de la péninsule coréenne », lors de la cérémonie officielle marquant cette date symbolique de l’Histoire de Corée.Selon Moon Jae-in, il s’agit d’une nouvelle communauté pacifique et économique afin de préparer la réunification. Dans cette optique, il s’est dit déterminé à mettre en place un système de paix permanent dans la région, et ce, en s’appuyant sur une coordination étroite avec les Etats-Unis et l’appui de la communauté internationale.Pour ce qui est de la coopération économique avec le Nord, le locataire de la Maison bleue a affirmé qu’il allait se concerter avec Washington pour la reprise du tourisme aux monts Geumgang et la remise en service du complexe industriel de Gaeseong, tous deux situés en territoire nord-coréen. Pour cela, il s’est engagé à créer une commission économique mixte intercoréenne, si le processus de la dénucléarisation progressait.Enfin, concernant le dernier sommet Kim-Trump, le président Moon l’a qualifié d’« une étape pour arriver à un accord plus ambitieux », tout en affirmant que Séoul allait faire en sorte de faire aboutir ces négociations en communiquant et en coopérant étroitement avec Washington et Pyongyang.