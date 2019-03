Kim Jong-un entame le programme de sa visite officielle au Vietnam

Photo : YONHAP News

Alors que le dernier sommet Kim-Trump n’a abouti à aucun accord, la visite officielle du leader nord-coréen au Vietnam devrait se dérouler comme prévu aujourd’hui et demain. C’est en tout cas ce qu’a annoncé hier le ministère vietnamien des Affaires étrangères.Au menu du programme : une cérémonie d’accueil officiel, un sommet avec le président vietnamien, Ngyuen Phu Trong, un entretien avec le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc ainsi qu’un autre avec la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan.Cependant, selon plusieurs sources diplomatiques, Kim devrait rentrer plus tôt que prévu, demain matin au plus tôt. Il aurait, pour cela, avancé à aujourd’hui quelques entretiens initialement prévus demain.