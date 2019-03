Sommet à Hanoï : les médias américains critiquent l'échec diplomatique

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, la plupart des médias fustigent un « échec diplomatique », quant à l’issue du sommet de Hanoï qui s’est soldé hier sans accord.Le Washington Post a écrit que ces pourparlers avaient démontré que le concept de base sur la dénucléarisation était complètement différent chez l’un et l’autre interlocuteur, les qualifiant de « démarches diplomatiques avortées » de la part du président américain.Le New York Times s’est pour sa part inquiété que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un accélère désormais la fabrication d’armes nucléaires, et que cela détériore à nouveau ses relations avec Donald Trump.Quant au Wall Street Journal, ce sommet au Vietnam qui aurait pu mener à une dénucléarisation concrète, a, au contraire, augmenté les difficultés des deux camps à poursuivre leurs tractations dans l’avenir.Dans ce contexte, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a expliqué que Washington allait néanmoins reprendre des discussions avec Pyongyang, mais pour le moment, rien de concret n’était prévu et que cela prendrait du temps. Et d’ajouter qu’il allait modifier un peu la composition de l’équipe américaine chargée des négociations avec le Nord.