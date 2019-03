Photo : YONHAP News

Après la déconvenue du sommet de Hanoï entre Donald Trump et Kim Jong-un, la Corée du Nord continue de contredire la version de Washington, plus particulièrement sur le principal site nucléaire du pays communiste.Aujourd’hui, sa vice-ministre des Affaires étrangères a reconfirmé que son pays avait proposé de démanteler complètement, et non pas partiellement, les infrastructures de production nucléaire dans son complexe de Yongbyon. En répondant aux questions de journalistes sud-coréens à l’hôtel Melia où loge la délégation du pays communiste, Choe Son-hui a souligné que son patron Ri Yong-ho avait déjà clarifié, au cours de sa conférence de presse dans la nuit de jeudi, les offres faites lors des discussions entre les dirigeants des deux pays.Interrogée alors sur la raison pour laquelle les Américains parlent d’« une partie » des infrastructures seulement, la haute diplomate nord-coréenne a répondu n’en avoir aucune idée.A ce propos, le secrétaire d’Etat américain a affirmé hier que « l’étendue totale de ce que les nord-Coréens sont prêts à abandonner n’étaient toujours pas tout à fait claire ». Mike Pompeo a tenu ces propos lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue philippin. Après Hanoï, il est en voyage à Manille.