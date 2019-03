Photo : YONHAP News

Parole contre parole. Un haut responsable du département d’Etat américain a dévoilé le contenu précis des discussions Kim-Trump jeudi dans la capitale vietnamienne. Il a alors annoncé que l’Etat communiste avait bel et bien proposé de détruire une partie seulement de son plus important complexe atomique.Selon lui, Yongbyon est un vaste site de près de cinq kilomètres carrés qui compte quelque 300 infrastructures. Cela dit, le Nord n’a pas clairement précisé celles qu’il était prêt à démanteler. Washington estime qu’il n’est pas non plus disposé à geler totalement ses armes de destruction massive.Le responsable américain a en revanche reconnu que Pyongyang avait proposé aux USA de lever cinq des 11 résolutions de sanctions onusiennes, celles votées entre 2016 et 2017. Il s’agit des sanctions qui touchent l’économie de son pays, et non les armes. Mais selon le diplomate américain, cela reviendrait à les retirer toutes en bloc, ces mesures punitives étant appliquées en série. La moindre levée partielle permettrait le transfert de plusieurs milliards de dollars vers le royaume ermite. C’est la raison pour laquelle le président états-unien a réclamé la fermeture de tous les sites nucléaires nord-coréens en contrepartie de la suppression totale des sanctions.