Photo : KBS News

La commémoration du centenaire du « Samil Undong » a été célébrée aussi à New York.Hier à midi, heure locale, pas moins de 400 sud-Coréens expatriés aux Etats-Unis se sont rassemblés sur la place des Nations unies afin de faire revivre l’esprit noble d’indépendance du pays contre l’occupation japonaise.Vêtus d’un hanbok noir et blanc, drapeau sud-coréen à la main, ils ont poussé des hourras en déambulant dans les rues de Manhattan, comme l’avaient fait leurs ancêtres le 1er mars 1919.Vous vous souvenez peut-être qu’en janvier dernier, l’Assemblée et le Sénat de l’Etat de New York ont adopté une résolution désignant le 1er mars comme un jour célébrant le mouvement. Il s’agit donc de la première commémoration de la sorte. La petite-nièce de Ryu Gwan-sun, une des figures emblématiques de ces manifestations populaires d’il y a cent ans, y était présente.Autre événement à noter : le coup d’envoi d’une exposition spéciale retraçant l’histoire des mouvements indépendantistes des Coréens en Amérique.