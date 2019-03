Photo : YONHAP News

C’est certainement une conséquence de l’influence culturelle croissante de la Corée du Sud à l’étranger. L’an dernier, les exportations de produits « hallyu », la vague pop sud-coréenne, ont connu une solide poussée.Les chiffres parlent d’eux-mêmes. A en croire les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée, ce secteur a affiché un excédent commercial de 2,43 milliards de dollars. Soit une hausse de 73 % sur un an.Explications à cela : une forte augmentation des recettes générées à l’étranger principalement par les jeux vidéo, les émissions de télévision, les films ou la musique en streaming.C’est en 2012 que le commerce de ces produits a affiché pour la première fois un excédent, qui deux ans plus tard, a atteint 1,05 milliard de dollars et 1,51 milliard en 2016. Mais l’année suivante, il a chuté à 1,4 milliard de dollars en raison des tensions diplomatiques entre Séoul et Pékin autour du déploiement du bouclier anti-missile américain THAAD dans le sud de la péninsule.