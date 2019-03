Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen est sur le chemin du retour vers Pyongyang, à l'issue de son 2e sommet avec le président américain et de sa visite officielle de deux jours au Vietnam.Kim Jong-un a quitté ce matin Hanoï après avoir rendu hommage au mausolée de Ho Chi Minh. L'échec de son sommet avec Donald Trump qui a tourné court semble avoir aussi anticipé son départ. A l'origine, il devait rencontrer cet après-midi des hommes d'affaires vietnamiens sur place.Le numéro un du royaume ermite devrait se déplacer en voiture à la gare de Dong Dang à la frontière avec la Chine. Il devrait ensuite emprunter le même itinéraire que son arrivée dans le pays d'Asie du Sud-est, à bord d'un train spécial. Il lui faudra donc 65 heures pour rentrer chez lui.Cependant, Kim pourrait s’arrêter en chemin dans des villes chinoises réputées pour leurs réformes économiques, telles que Guangzhou. De l'avis des observateurs, son passage à Pékin pour une rencontre avec le président chinois Xi Jinping n'est pas non plus à exclure.Hier, le leader nord-coréen s'est entretenu avec le président vietnamien Nguyen Phu Trong avant d'assister à un dîner de bienvenue en son honneur. Ce sommet entre les deux dirigeants est le premier du genre en 55 ans.Kim Jong-un en a profité pour appeler à normaliser la coopération et les échanges bilatéraux dans tous les domaines.