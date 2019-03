Photo : YONHAP News

Au lendemain du dernier sommet Trump-Kim de Hanoï, le chef de la diplomatie américaine a eu une série d'entretiens par téléphone avec ses homologues sud-coréen, chinois et japonais.Pour être plus précis, Mike Pompeo et Kang Kyung-wha ont décidé de se concerter sans répit en faveur du désarmement des armes nucléaires du pays communiste.Puis, le secrétaire d’Etat américain a parlé avec le membre du Politbureau du comité central du PC chinois en charge des affaires étrangères. Il a fait état à Yang Jiech des résultats des discussions entre son président et le dirigeant nord-coréen. L'occasion pour lui de réaffirmer la position de Washington : les sanctions onusiennes infligées à la Corée du Nord s'inscrivent dans le cadre des efforts de la communauté internationale pour instaurer une paix durable dans la région.Enfin, Pompeo a discuté avec son homologue japonais Taro Kono des mesures supplémentaires à prendre entre les deux alliés tout en réaffirmant l'engagement de Pyongyang de se dénucléariser.