Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis devraient réduire leurs exercices militaires conjoints prévus au printemps.Cette nouvelle vient de Reuters, qui cite des officiels américains. Selon ces derniers, une telle éventualité est sans rapport avec les résultats du dernier sommet de Hanoï entre Donald Trump et Kim Jong-un, et la décision finale sera rendue publique dans les jours qui viennent.De son côté, la chaîne de télévision NBC s'est reférée à deux dignitaires du Pentagone. Selon cette source, l'armée américaine ne conduira plus avec son allié sud-coréen ces deux manœuvres annuelles : « Foal Eagle », un exercice en terrain libre et « Key Resolve », axé sur la simulation au niveau des états-majors. Dans la foulée, la station a cité un responsable du gouvernement de Séoul selon lequel ces exercices communs seront remplacés par d’autres de moindre ampleur, selon des missions spécifiques et avec une nouvelle appellation.Toujours d'après NBC, les principales manœuvres entre les deux alliés verront ainsi leur envergure réduite dans le cadre des efforts de l'administration Trump visant à alléger la tension avec la Corée du Nord. L'ajustement du schéma et du scénario seront de mise afin de mieux faire face à l'évolution de la situation.La Corée du Sud et les États-Unis remplaceront les exercices du printemps par des exercices plus petits