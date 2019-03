Photo : KBS News

Cette année marque le centenaire du mouvement d'indépendance du 1er mars et de l'établissement du gouvernement provisoire sous le joug japonais. Et la recherche de différents documents liés à la résistance du peuple coréen contre l'occupant nippon se poursuit.Résultat de ces explorations : une équipe de la KBS est parvenue à dénicher, chez un bouquiniste à Tokyo, un tableau des protagonistes du mouvement du 1er mars. Cet « arbre généalogique » décrit en détail les noms de pas moins de 140 militants indépendantistes, avec à leur tête Son Byong-hi, qui a dirigé le cheondoïsme. Juste en dessous de ce nationaliste sont placées des personnalités de ce mouvement religieux qui font partie de « 33 représentants de la nation », auteurs de la déclaration de l'indépendance de Corée.Viennent ensuite d'autres protagonistes dont Lee Seung-hoon, qui représentait les milieux chrétiens, des étudiants et des pasteurs en Corée du Nord. Et à côté de Han Yong-un, réformateur et poète bouddhiste, les noms des responsables qui ont distribué le texte de la déclaration de l'indépendance sous ses ordres.C'est la première fois qu'est dévoilé un tel document révélant l’identité de plus de 100 nationalistes. D'après l'analyse des experts, il a été rédigé par le gouverneur-général du Japon en Corée le 22 mars 1919 peu après l’émergence du mouvement de résistance à l'échelle nationale.Ce document sera désormais conservé au musée de l'Histoire de Corée à l'intention du public.