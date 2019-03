Photo : YONHAP News

A deux jours de la rentrée scolaire, le Premier ministre a déclaré que l’exécutif prendrait des mesures sévères si une association représentant les écoles maternelles privées du pays mettait à exécution son plan de suspendre ses activités en signe de protestation contre des projets de loi.Lee Nak-yon a tenu aujourd’hui une réunion d'urgence avec les ministres concernés, les chefs de gouvernement provinciaux et les responsables locaux de l'éducation. Il a exhorté l'Association coréenne des écoles maternelles (KKA) à retirer son plan.Selon le chef du gouvernement, il n’est pas convenable que les établissements d'enseignement prennent les parents et les enfants en otage. Il a ainsi demandé au ministère de la Justice de mettre en œuvre des mesures légales et de tenir informés les parents.La KKA exige la reconnaissance par l'Etat du caractère privé des biens détenus par ses membres, et la suppression d'un ensemble de projets de loi visant à améliorer la transparence de la gestion et de la comptabilité des écoles maternelles privées.