La pollution aux particules fines gagne l'ouest du pays

Photo : YONHAP News

Le pic de pollution se poursuit en Corée du Sud, surtout dans l’ouest du pays. D’après l’institut national de recherche environnementale (NIER), la concentration des particules fines atteindra le niveau de « très mauvais » dans la région métropolitaine, la province de Chungcheong et celle de Jeolla, en raison du stationnement de l’air.Le ciel est très nuageux ce lundi et la pluie est de retour sur l’île de Jeju.Du côté des températures, le mercure oscille entre 12°C et 17°C à l’échelle nationale. Selon les indications de Météo-Corée, il fera cet après-midi 16°C à Séoul, 15°C à Chuncheon, 15°C à Daegu et enfin 14°C à Busan.