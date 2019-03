Séoul et Washington mettent fin aux exercices militaires conjoints « Key Resolve » et « Foal Eagle »

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis n’organiseront plus les deux manœuvres militaires annuelles « Key Resolve » et « Foal Eagle ». C’est ce qui a été décidé samedi dernier par téléphone entre le ministre sud-coréen de la Défense et son homologue américain. Cette décision aurait été prise peu après la fin du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un à Hanoï.« Key Resolve » est un exercice axé sur la simulation. Désormais, il sera appelé « exercice d’alliance ». Réduite de moitié, sa durée sera désormais d'une semaine. Quant à l’exercice en terrain libre baptisé « Foal Eagle », son nom sera remplacé et un nombre de soldats inférieur à celui d’un bataillon sera mobilisé pour un entraînement annuel.Rappelons qu’« Ulchi Freedom Guardian (UFG) » a été suspendu en août dernier suite au 1er tête-à-tête Kim-Trump de Singapour. Ainsi, les trois principales manœuvres militaires sud-coréano-américaines sont toutes suspendues ou annulées.Les chefs des autorités militaires des deux alliés expliquent leur décision par la nécessité d’appuyer les efforts diplomatiques déployés pour une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Cependant, ils ont souligné l’importance de préparer sans cesse leurs capacités de défense à travers des exercices modifiés.