Trump : l'annulation des entraînements militaires conjoints résulte de considérations financières

Photo : YONHAP News

Selon le président américain, la suppression des exercices militaires conjoints entre Séoul et Washington a pour but d’économiser des centaines de millions de dollars non remboursés par la Corée du Sud.Donald Trump a rappelé par le biais d’un message publié hier sur Twitter que cette décision était bienvenue dans un contexte où les Etats-Unis tentent de faire baisser la tension avec la Corée du Nord.Le locataire de la Maison blanche s’est plaint à plusieurs reprises de l'aspect coûteux de ces exercices des deux alliés. « Les manœuvres militaires conjointes coûtent environ 100 millions de dollars », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse tenue le 28 février dernier.