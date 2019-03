Certaines écoles maternelles privées reportent leur rentrée pour manifester contre une décision du gouvernement

Photo : KBS News

L'Association coréenne des écoles maternelles (KKA) se montre déterminée à mettre en place son plan de reporter la rentrée scolaire prévue aujourd’hui réclamant le retrait du système national de comptabilité baptisé « EduFine ».Tout en accusant le ministère de l’Education de refuser le dialogue, la KKA menace de procéder à une fermeture collective de ses établissements, si le gouvernement continue d’exercer une pression injuste sur elle. Elle a également reproché aux autorités publiques d’avoir minimisé le nombre d’établissements participant à ce blocage. Selon elle, environ 1 500 écoles maternelles privées, soit 46 % de ses membres, y prennent part. Ce chiffre est plus de quatre fois plus important que celui publié par le ministère de l’Education qui a misé sur 381 établissements.Afin de faire face, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures d’urgence. Des employés issus de différents services sociaux sont envoyés dans 3 875 écoles maternelles privées dans la matinée. Les enfants dont les écoles n’ont pas prévenu les parents du report de l’ouverture seront accueillis dans une crèche ou une école maternelle publique.Une cellule de crise a été établie au sein des autorités de l’éducation dans le but de minimiser l'impact de ce mouvement.