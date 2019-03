Le cinéma sud-coréen tire profit du week-end prolongé

Photo : KBS News

Les films sud-coréens ont bien profité du week-end dernier, prolongé d'un jour afin de commémorer le mouvement d'indépendance du 1er mars. Les cinq premières places au box-office ont en effet toutes été occupées par des long métrages du pays du Matin clair.« A Resistance », qui domine le palmarès, a attiré 606 076 spectateurs dans l'ensemble du pays. Il s'agit d'un film biographique sur Ryu Gwan-sun, une des figures emblématiques du mouvement d'indépendance sous l'occupation japonaise.« Svaha : The Sixth Finger » est le deuxième film le plus vu durant le week-end, enregistrant 471 139 entrées, suivi par « Innocent Witness » (372 681 entrées), « Extreme Job » (330 032 entrées) et enfin « Bicycle King Uhm Bok-dong » (81 082 entrées).Depuis sa sortie le 23 janvier dernier, « Extreme Job » a attiré plus de 16 millions de spectateurs. Cette comédie la plus vue en Corée du Sud s'est ainsi classée première en matière de recettes, détrônant « Roaring Currents ». Elle a engrangé 137,6 milliards de wons, soit environ 107 millions d'euros.