Bolton : le sommet de Hanoï n'est pas un échec

Photo : KBS News

Dans un entretien avec la chaîne CBS, le conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis (NSC) a refusé de qualifier d'échec le deuxième sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump tenu le mois dernier au Vietnam.Selon John Bolton, l’enjeu du tête-à-tête de Hanoï était de convaincre le dirigeant nord-coréen d’accepter un « big deal » proposé par le président américain. Cependant, Kim Jong-un n’y était pas disposé.Le conseiller de Trump a souligné que le dialogue entre Washington et Pyongyang n’était toutefois pas rompu. D’où l’importance d’être prêt à relancer les négociations avec le pays communiste.Au cours d'une autre interview sur Fox News, Bolton a fait savoir que le locataire de la Maison blanche avait transmis à son interlocuteur deux dossiers détaillant l'objectif de dénucléarisation souhaité par Washington. Rédigé en anglais et en coréen, ce texte précise les attentes des Etats-Unis ainsi que la promesse d'un avenir économique radieux pour le royaume ermite.