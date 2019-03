Sommet de Hanoï : Séoul garde un œil attentif sur l'instabilité du marché financier

Photo : YONHAP News

L'exécutif juge que l'absence d'accord à l'issue du deuxième sommet entre la Corée du Nord et les Etats-Unis a un impact limité sur les marchés financiers, tout en soulignant l’importance de minimiser les risques de volatilité des marchés à court terme.Selon le vice-ministre des Finances, l’insécurité persiste sur les marchés dans le monde, notamment dans le sillage du Brexit et des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Cependant, Lee Ho-seung estime que le dernier tête-à-tête entre Kim Jong-un et Donald Trump, qui s’est tenu la semaine dernières au Vietnam, aura des conséquences temporaires et limitées sur le marché financier sud-coréen.Rappelons que la plupart des Bourses, y compris la place de Séoul, ont accusé une baisse peu après la fin prématurée du dialogue nord-coréano-américain, avant de rebondir le 1er mars dans la plupart des pays.Sur le marché des changes, le billet vert s’est légèrement renforcé face à la devise sud-coréenne en s’échangeant contre 1 127,6 wons. Mais cette hausse est principalement liée à l'augmentation de la croissance économique des Etats-Unis au 4e trimestre 2018.Les autorités financières surveillent attentivement la situation actuelle, dans un contexte où le locataire de la Maison blanche a affiché sa volonté de poursuivre le dialogue avec l'homme fort de Pyongyang. Le gouvernement sud-coréen s’engage à intervenir à temps sur le marché en cas de besoin tout en partageant les informations avec les institutions concernées grâce à une veille permanente.