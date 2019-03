Moon Jae-in préside le NSC

Photo : YONHAP News

Le chef de l'Etat a présidé aujourd’hui pour la première fois depuis juin 2018 le Conseil de sécurité nationale (NSC). Le dernier remonte après le premier sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour. A cette occasion, Moon Jae-in a souligné qu'un maximum d'efforts devraient être déployés pour réussir divers projets de coopération intercoréenne, tout en respectant les sanctions onusiennes contre la Corée du Nord.Concernant le tête-à-tête de Hanoï, le président de la République s'est dit navré de son résultat, avant d'ajouter qu'il était pourtant une belle occasion de faire état des avancements des négociations menées jusqu'ici par Pyongyang et Washington. Il s'agirait, pour lui, des discussions sur le démantèlement du site nucléaire de Yongbyon, de la levée partielle des sanctions, ou de la mise en place au Nord d'un bureau de liaison nord-coréano-américain. Le locataire de la Maison bleue a également souligné l’importance d’analyser les échanges bilatéraux sur ces sujets épineux afin de faire avancer les négociations sur la dénucléarisation.Dans la foulée, la Cheongwadae rendra bientôt publique la liste des nouveaux ambassadeurs sud-coréens en Chine, au Japon et en Russie. L’ancien secrétaire présidentiel à la coordination politique, Jang Ha-sung, est pressenti pour reprendre le poste à Pékin. L’ex-conseiller adjoint présidentiel à la sécurité nationale, Nam Gwan-pyo, représentera Séoul au Japon. Enfin, Lee Seok-bae, le consul général de Vladivostok, devrait succéder à Moscou à Woo Yoon-keun, soupçonné d’avoir bénéficié d'un pot de vin.Ces changements visent surtout à créer une ambiance de coopération étroite avec les pays voisins en vue de la dénucléarisation de la Corée du Nord.