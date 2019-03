La Corée du Sud maintient son statut de pays indemne de l'ESB

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est reconnue comme pays exempt de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), de la peste des petits ruminants et de la peste équine africaine (AHS) par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).Le pays du Matin clair a accédé en 2014 au statut de pays à « risque négligeable » pour l’ESB, également appelée « maladie de la vache folle ». Un statut qu'il maintient depuis six années consécutives. Il est également certifié indemne des deux autres maladies animales.La décision sera validée lors de la 87e session générale de l’Assemblée mondiale de l’OIE, qui se tiendra en mai à Paris. Cela montre que les experts de cette organisation internationale font confiance au système de contrôle sud-coréen.Cette certification renforcera la confiance des consommateurs dans les produits d’élevage « made in Korea » tout en contribuant à trouver de nouveaux débouchés en Asie du Sud-est. Elle permettra aussi à Séoul de demander aux pays exportateurs de respecter les mêmes règles d’hygiène que les animaux domestiques.Les autorités sanitaires ont souligné l’importance de maintenir le statut de pays exempt des principales maladies des animaux d’élevage. Afin d’y parvenir, l’ensemble des systèmes de signalement, de contrôle et de prévention seront renforcés.