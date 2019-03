Le gouvernement s'engage à renforcer la sécurité des piétons

Photo : KBS News

Le nombre de décès causés par les accidents de la route continue de diminuer pour s'établir en 2018 à 3 781, soit 9,7 % de moins sur un an. La tendance baissière est maintenue depuis 2013 et elle s'avère spectaculaire pour l'année dernière.Selon le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports, ces résultats encourageants s'expliquent d'abord par l'abaissement des limitations de vitesse en ville. Le contrôle renforcé de la conduite en état d'ivresse a contribué lui aussi à réduire le nombre de morts sur la route.Ceci dit, la sécurité des piétons n'a pas évolué. 3,3 piétons sur 100 000 sont exposés au danger de mort, un taux trois fois plus élevé que la moyenne des pays de l'OCDE.Le gouvernement a donc décidé de déployer des efforts pour réduire davantage les accidents aussi bien sur les chaussées que sur les trottoirs. Il propose, par exemple, d'augmenter le nombre de rond-points et de chaussées en zigzag pour freiner la progression des véhicules.