42 diplomates de 42 nationalités viendront apprendre le coréen

Photo : YONHAP News

42 diplomates de 42 nationalités différentes viendront en Corée du Sud afin d'apprendre le coréen grâce à l’invitation de la Fondation de Corée. Ils sont issus de 12 pays d'Asie du Sud et du Pacifique, neuf d’Amérique centrale ou latine, huit d'Europe et 13 d’Afrique et du Moyen-Orient.Le programme qui débutera le 8 mars prochain va s’achever le 31 mai. Durant trois mois, les invités consacreront chaque jour quatre heures à l’apprentissage de la langue coréenne tout en participant à différents ateliers dédiés à la culture du pays du Matin clair.Durant les week-ends, des visites de divers lieux historiques et touristiques seront organisées. Et des intervenants externes leur apporteront des connaissances sur la situation politique et diplomatique ainsi que les enjeux liés à la péninsule coréenne.Tout au long de leur séjour, des étudiants de l’Université nationale de Séoul joueront le rôle d'assistant afin de les aider à mieux comprendre le pays.Selon la Fondation de Corée, ce programme contribuera à l’établissement de réseaux de diplomates favorables à la Corée du Sud. Depuis 2005, un total de 416 diplomates venus de 103 nations l’ont suivi. La cérémonie de bienvenue des nouveaux arrivants aura lieu ce vendredi à l’hôtel Shilla, à Séoul.