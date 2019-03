L'Onu accorde une nouvelle exemption de sanctions pour des retrouvailles de familles séparées

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies a autorisé l'exemption des sanctions contre la Corée du Nord liées à l'entrée des équipements nécessaires à l'organisation de réunions, par visioconférence, entre les membres de familles séparées par la guerre de Corée. C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui une source gouvernementale de Séoul.Séoul et Pyongyang peuvent désormais se consulter sur le transport et l'installation d'équipements de télécommunication et de câbles optiques, entre autres. Le matériel existant, qui a été mis en place en 2007 des deux côtés de la péninsule, est devenu obsolète.Pour rappel : à l'issue du sommet intercoréen de Pyongyang en septembre dernier, Moon Jae-in et Kim Jong-un se sont mis d'accord pour organiser au plus vite ces rencontres à distance et l'échange de lettres. Les retrouvailles via visioconférence ont été initiées en 2005, compte tenu de l'âge avancé des candidats. Sept séries de rencontres ont été réalisées jusqu'ici.De son côté, le président Moon a annoncé le 1er mars son intention d'autoriser dans un futur proche les voyages touristiques de ses concitoyens au Nord ainsi que la visite des membres de familles restés de l'autre côté du 38e parallèle. Cette volonté doit s'inscrire dans la politique sud-coréenne de maintien de la coopération avec Pyongyang même après l'échec du deuxième sommet Trump-Kim la semaine dernière à Hanoï.