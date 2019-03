Séoul cherche à booster les exportations

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes ont diminué encore en février pour atteindre 39,56 milliards de dollars. C'est 11,1 % de moins par rapport à il y a un an, et la première fois en trente mois que la baisse se poursuit pour le troisième mois consécutif.Face à cette évolution inquiétante, le gouvernement a décidé d'injecter 235 000 milliards de wons, l'équivalent de 183 milliards d'euros, dans les entreprises exportatrices qui manquent de ressources financières. Il accordera également 6 200 milliards de wons, soit environ 4,8 milliards d'euros, à l'amélioration des flux de capitaux des sociétés impliquées dans le commerce extérieur.Qui plus est, l'exécutif cherchera à soutenir six nouveaux moteurs d'exportations, dont la bio-santé, les accumulateurs électriques ou les contenus culturels. Des mesures de soutien précises seront révélées dans le courant du mois. Il donnera aussi un coup de main à quelque 42 000 industriels à promouvoir leurs produits à l'étranger.