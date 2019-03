Le premier hôpital à but lucratif ne verra pas le jour

Photo : YONHAP News

La province autonome de Jeju a annoncé la tenue d'une audition, avant d'annuler l'autorisation accordée au premier projet d'hôpital à but lucratif dont le lancement devait avoir lieu aujourd'hui au plus tard. Il s'agit d'un établissement médical international, premier dans le genre au pays du Matin clair, dont la construction était prévue sur l'île méridionale par le groupe chinois Greenland.Le gouvernement de Jeju avait initialement donné son feu vert en décembre dernier, à condition que l'établissement n'accueille que des patients étrangers. Or, le projet n'a pas été lancé dans le délai accordé. Il a par ailleurs indiqué qu'aucune demande de prolongation de ce délai ne serait acceptée.