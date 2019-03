Environ 360 écoles maternelles privées ont reporté la rentrée scolaire

Photo : YONHAP News

L'Association coréenne des écoles maternelles (KKA) a mis à exécution aujourd'hui son plan de reporter la rentrée scolaire, et ce pour réclamer le retrait du système national de comptabilité baptisé « EduFine ».Selon le ministère de l'Education, 365 établissements ont fermé leurs portes, soit un tiers du nombre annoncé par l'association qui avait évoqué hier 1 533 écoles maternelles privées sympathisantes à ce blocage. L'opinion publique hostile à ce mouvement ainsi que les mesures sévères promises par le gouvernement auraient joué pour réduire le taux de participation.Un grand nombre de parents et d'enfants ont néanmoins subi les conséquences de cette grève, quoique partielle. Certains établissements ont annoncé offrir un service limité de garderie sans envoyer leurs véhicules de ramassage. Et les petits confiés provisoirement à des établissements publics ont eu des difficultés à s'adapter à leur nouvel environnement.Le ministère a donné ce matin aux écoles maternelles concernées l'ordre administratif d'arrêter ce blocage, avant de brandir la menace d'un éventuel recours juridique.