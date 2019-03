La Corée du Sud et les Etats-Unis lancent aujourd'hui leur nouvel exercice militaire

Photo : YONHAP News

Le nouvel entraînement militaire conjoint entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, baptisé « Dongmaeng » ou « Alliance » en français, a débuté aujourd'hui pour se terminer le 12 mars. Cette édition, baptisée « Dongmaeng 19-1 », remplace Key Resolve, l'exercice annuel axé sur une simulation de plus grande ampleur.A cette nouvelle forme d'entraînement participent, côté sud-coréen, le ministère de la Défense, les commandements de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la Marine, et côté américain, le commandement des forces combinées Corée-USA et le commandement de la Pacifique, entre autres.Le nombre de militaires mobilisés a été réduit, et le volet « contre-attaque » supprimé. Ce qui suscite chez certains une inquiétude sur un éventuel trou dans la sécurité nationale.Séoul et Washington ont décidé samedi dernier de mettre fin aux manœuvres militaires annuelles « Key Resolve » et « Foal Eagle » par des autres d'ampleur réduite. Leurs ministres de la Défense ont expliqué cette décision par la nécessité d’appuyer les efforts diplomatiques déployés pour une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.