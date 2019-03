Pic de pollution : mise en œuvre des mesures d'urgence pour le 5e jour de suite

Photo : YONHAP News

Face au prolongement du pic de pollution, les mesures d’urgences ont été renouvelées aujourd’hui dans 12 villes sud-coréennes, dont l’île de Jeju. Elles sont ainsi en vigueur pour le cinquième jour de suite. C'est du jamais vu.Le gouvernement a demandé aux collectivités locales concernées de les appliquer sans délai. Séoul va encore plus loin en interdisant la circulation des véhicules classés au niveau 5 en matière de gaz d’échappement.Dans les 12 villes en alerte au pic de pollution, la circulation alternée est appliquée dans tous les établissements publics. Les centrales au charbon jugées trop polluantes se voient limiter à 80 % de leur capacité.Face au pic de pollution, la ville de Séoul conseille aux citoyens vulnérables comme les personnes âgées et les enfants d’éviter de sortir et de porter un masque de protection en cas de sortie.Du côté des températures, le mercure remonte un peu aujourd’hui. Selon les indications de Météo-Corée, il fera cet après-midi 14°C à Séoul, 15°C à Daejeon, 18°C à Daegu et enfin 17°C à Busan.