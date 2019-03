Le RNB par habitant franchit le seuil des 30 000 dollars

Photo : KBS News

Le revenu national brut (RNB) par habitant de la Corée du Sud a dépassé pour la première fois le cap des 30 000 dollars. C’est ce que montrent les chiffres provisoires communiqués aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK). Celle-ci a précisé que le revenu par tête avait atteint l’an dernier 31 349 dollars. Soit une progression de 5,4 % par rapport à l’année précédente.Selon les explications de la banque centrale, parmi les nations qui comptent plus de 50 millions d’habitants, seuls six pays ont fait état d’un RNB par habitant supérieur à 30 000 dollars. Ce sont notamment les Etats-Unis, le Japon, l’Allemagne et la France. La Corée du Sud prend désormais la septième place de la liste.Aujourd’hui, la BOK a également dévoilé le taux de croissance du PIB réel entre octobre et décembre derniers : +1 % par rapport au trimestre précédent.