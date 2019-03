P-Tech : IBM lance un programme d'éducation à Séoul

Photo : KBS News

Après les cols bleus et les cols blancs, un nouveau type de col fait son apparition à l’ère de la 4e révolution industrielle. Afin de développer une future main-d'œuvre qualifiée, une école dédiée à la formation en intelligence artificielle et en blockchain a ouvert ses portes à Séoul.La Seoul New Collar School a reçu hier 52 nouveaux entrants. Il s’agit de la première école du pays à opter pour le programme P-Tech (Pathways in Technology Early College High School). Elle est le fruit de la coopération entre le ministère sud-coréen de l’Education et le géant de l'informatique IBM. Aujourd’hui, le P-Tech est enseigné dans 120 établissements à travers le monde, notamment aux Etats-Unis et à Singapour.Durant cinq années, dont trois au lycée et deux en faculté, les élèves seront formés pour devenir des spécialistes en intelligence artificielle. A noter qu’un quart des élèves formés dans une école P-Tech ont réussi à intégrer IBM.Cela montre que l’éducation nationale doit inévitablement s’adapter à la 4e révolution industrielle.