Le négociateur nucléaire sud-coréen s’envole pour Washington

Photo : YONHAP News

Les négociateurs nucléaires sud-coréen et américain vont se retrouver à Washington pour la première fois depuis le sommet de Hanoï.Le sud-Coréen Lee Do-hoon s’envole aujourd’hui pour la capitale américaine pour un déplacement de trois jours. Là-bas, il se concertera avec son homologue Steve Biegun. Celui-ci devra lui rendre compte en détail de la teneur des discussions entre Kim Jong-un et Donald Trump au Vietnam, avant d’établir ensemble une feuille de route pour une reprise rapide du dialogue nord-coréano-américain.L’émissaire sud-coréen rencontrera également plusieurs autres responsables de l’administration Trump en charge du dossier nord-coréen.Son voyage s’inscrit dans le cadre des efforts de médiation de Séoul entre les USA et le pays communiste.Une rencontre prochaine entre les dirigeants sud-coréen et américain, ou entre leurs ministres des Affaires étrangères, est également possible.