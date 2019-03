Le patron de l’AIEA fait état de signes d’enrichissement d’uranium à Yongbyon

Photo : YONHAP News

Un nouveau conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique se réunit en ce moment à Vienne, où siège l’organisation. A cette occasion, son patron est revenu sur le programme nucléaire de la Corée du Nord.Yukiya Amano a alors annoncé que « des indications d’utilisation des installations d'enrichissement d’uranium » avaient été observées dans le complexe de Yongbyon. Cependant, le réacteur de 5 MW ne montre aucun signe d’activité depuis décembre, et aucune opération de retraitement du combustible n’a été repérée non plus. Il a toutefois fait preuve de prudence, affirmant ne pas être en mesure de déterminer l’objectif de ces activités. Les inspecteurs de l’agence ne sont pas autorisés à visiter le site. Ils scrutent donc les activités atomiques du pays communiste notamment à travers les images satellites.L’annonce du chef de l’AIEA est intervenue quelques jours après que le sommet de Hanoï entre Donald Trump et Kim Jong-un s’est achevé sur un désaccord.