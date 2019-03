Galaxy S10 : les préventes inférieures à celles du Galaxy S9

Photo : YONHAP News

Le Galaxy S10 sera officiellement lancé le 8 mars sur le marché sud-coréen. En attendant, les préventes ont débuté hier, avec 140 000 unités écoulées en 24 heures.Pourtant, ce chiffre ne représente que 80 % de celles du Galaxy S9 à son lancement en mars 2018, et 70 % du Galaxy Note 9 en août 2018. Rappelons que Samsung Electronics a vendu 180 000 exemplaires du premier et 200 000 exemplaires du deuxième au premier jour de leur sortie.Ce résultat en demi-teinte s’explique par le fait qu’un nombre important de consommateurs attendent les prochains modèles de la marque, dont la version 5G du Galaxy S10 et le téléphone à écran pliable Galaxy Fold qui seront commercialisés en mai.