En février, les prix à la consommation ont progressé de 0,5 %

Photo : YONHAP News

En février, les prix à la consommation ont connu une légère augmentation de 0,5 % en glissement annuel. Il s’agit de la progression la moins importante depuis 2 ans et demi.C’est ce qu’on a pu constater dans les données communiquées aujourd'hui par l’institut national des statistiques (Kostat). Leur hausse reste ainsi inférieure à 1 % pour le deuxième mois consécutif.Dans le détail, le mois dernier, l’indice s’est établi à 104,69 points. Ce recul s'explique par un ralentissement prononcé des prix des produits pétroliers (- 11,3 %), ce qui correspond à une baisse de 0,51 point.Une légère baisse des prix industriels (-0,8 %) et le repli de ceux des produits agricoles, halieutiques et d’élevage (-1,4 %) sont compensés par un rebond des prix des services (+1,4 %) et de l’alimentation (+2,9 %).D’après le Kostat, l’augmentation des prix à la consommation restera aux alentours de 1 % pour les mois à venir. En mars, la hausse des prix des courses de taxi et celle du cours du pétrole le mois dernier seront prises en compte.