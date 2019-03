Moon Jae-in prévoit une tournée à Brunei, en Malaisie et au Cambodge

Photo : YONHAP News

Le président de la République effectuera, du 10 au 16 mars, une tournée dans trois pays membres de l’Asean : Brunei, la Malaisie et le Cambodge. Il s’agira de visites d’Etat.A Brunei, la première étape de son périple, Moon Jae-in s’entretiendra notamment avec le sultan Hassanal Bolkiah. Au centre des discussions : le troisième sommet spécial entre l’Association des nations du Sud-est asiatique et la Corée du Sud, que celle-ci accueillera cette année, et la coopération entre Séoul et Bandar Seri Begawan.En Malaisie, où il est attendu le 12 mars pour un voyage de trois jours, le chef d’Etat sud-coréen sera reçu par le roi Abdullah Shah et le Premier ministre Mahathir Mohamad. Leurs discussions porteront elles aussi sur les moyens concrets d’orienter la coopération entre les deux pays vers l’avenir, en préambule du 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.Moon se rendra ensuite au Cambodge. Là-bas, il a rendez-vous avec le roi Norodom Sihamoni et le Premier ministre Hun Sen. Il sera également question de l’élargissement de la coopération entre le pays du Matin clair et le royaume.