Retour à la normale dans les écoles maternelles privées

Photo : YONHAP News

Fin du bras de fer entre le pouvoir et l’association des écoles maternelles privées (KKA). Celle-ci a jeté l’éponge pour revenir sur son action contestataire : le report de la rentrée.Hier matin, les élèves devaient prendre ou reprendre le chemin de l’école. Mais certains établissements ne les ont pas accueillis, comme ils l’avaient annoncé jeudi dernier. Ils ont été quelque 240, seulement 6 % de l’ensemble, un nombre beaucoup moins important que prévu. La majorité d’entre eux ont cependant gardé les enfants dont les parents travaillent, sans faire classe toutefois.C’est peut-être face à cette faible mobilisation et à l’intransigeance du gouvernement que l’association a déclaré hier après-midi la fin de son mouvement collectif. Elle a tout de même rejeté la responsabilité de la crise sur le gouvernement, qui selon elle, a refusé son offre de dialogue.Pour rappel, l’action de la KKA a pour motivation de départ l’opposition aux trois fameuses lois sur l’école maternelle, proposées par un député du Minjoo, le parti gouvernemental. Des législations visant principalement à renforcer le caractère public de tous les établissements privés et la transparence de leur comptabilité. Elles doivent être votées cette année. Mais l’association met en avant qu’elles menaceront l’indépendance et la survie des écoles.