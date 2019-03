Reprise des travaux parlementaires le 7 mars

Photo : KBS News

Suite à la volte-face du Parti Liberté Corée (PLC), l’Assemblée nationale reprendra ses travaux après deux mois de blocage. C’est une session extraordinaire qui s’ouvrira ce jeudi pour un mois.Comme on vous le disait hier dans ce journal, la première force de l’opposition a retiré sa demande d’audition ou d’enquête parlementaires sur les soupçons qui pèsent contre la députée indépendante Son Hye-won. Celle-ci est notamment suspectée d’avoir mobilisé ses proches pour faire des investissements spéculatifs dans des immeubles qui ont été plus tard classés comme des sites culturels à conserver. Elle appartenait alors au Minjoo, le parti de Moon Jae-in.Cet après-midi, les chefs du groupe parlementaire des cinq principales formations de l’Hémicycle vont alors se réunir pour discuter du programme détaillé et des questions à débattre.La prochaine session s’annonce houleuse, car le parti au pouvoir et le PLC sont divisés sur plusieurs dossiers sensibles, comme les trois lois sur l’école maternelle et la création d’une agence en charge d’enquêter sur la corruption de hauts fonctionnaires.Les trois autres mouvements de l’opposition souhaitent quant à eux débattre en premier lieu de la réforme du système électoral.