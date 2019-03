New York Times : la Corée du Nord a poursuivi ses cyberattaques même pendant le sommet de Hanoï

Photo : YONHAP News

Au cours des 18 derniers mois, les hackers nord-coréens ont piraté des entreprises américaines et européennes, et ils ont continué à le faire même pendant l’entrevue entre Donald Trump et Kim Jong-un, la semaine dernière à Hanoï. C’est ce qu’a rapporté le New York Times.A en croire les chercheurs de l’entreprise de cyberdéfense américaine McAfee cités par le journal, ces hackers ont tenté de braquer une centaine de banques et de compagnies pétrolières et gazières, dont les noms n'ont pas été rendus publics. Et ils se sont attaqués principalement à des entreprises ou institutions bancaires situées à Houston au Texas, et à New York. D'autres à Londres, Madrid, Tokyo, Séoul et Hong Kong ont elles aussi été leurs cibles privilégiées.Le quotidien américain a également publié une analyse des chercheurs de McAfee, selon laquelle les pirates communistes continuent à développer leurs compétences après leur attaque contre Sony Pictures.