Pyongyang et Moscou chercheraient à multiplier leurs échanges économiques et culturels

Photo : KBS News

La Corée du Nord et la Russie semblent accélérer des discussions sur leurs échanges et leur coopération. A cet effet, une délégation du Parti nord-coréen des travailleurs a visité le siège du Parti libéral-démocrate, une formation de l’opposition russe.Objet de son déplacement : assister à une exposition de photographies qui se tient à Moscou dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Ceux-ci devraient en profiter pour discuter de leurs échanges économiques et culturels.Sur cette lancée, la neuvième réunion de leur comité de coopération économique sera organisée demain, également dans la capitale russe. De très nombreux responsables nord-coréens en charge de l’économie doivent y prendre part. La huitième édition a eu lieu l’an dernier à Pyongyang.Vous vous en souvenez. Il y a à peine un mois, une délégation de hauts responsables nord-coréens conduite par le vice-ministre à l’Economie Ri Kwang-gun avait effectué une visite à Vladivostok. Il s’était alors concerté avec des entrepreneurs locaux sur la coopération économique.