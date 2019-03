La cérémonie des Global Korean Award s'est tenue aujourd'hui dans les locaux de la KBS

La KBS a organisé aujourd’hui la 20e édition des Global Korean Award, à laquelle ont participé le président du Parlement Moon Hee-sang, le ministre de la Culture et des Sports Do Jong-hwan, le président de la fondation des étrangers d'origine coréenne Han Woo-sung et le président de la KBS Yang Seung-dong.Le Global Korean Award vise à valoriser les descendants d'indépendantistes ou ceux qui contribuent au rayonnement du pays à l’étranger.Cinq hommes et femmes ayant des racines coréennes se sont vus décerner une récompense : Du Ning-wu, Bae Guk-heui, Park Lee Ulises, Kim Vladimir et Park Gi-chul. Parmi eux, Du Ning-wu est le petit-fils du militant indépendantiste Kim Sung-suk. En tant que pianiste, il contribue aux échanges culturels entre la Corée du Sud et la Chine. Quant à Bae Guk-heui, elle est la fille unique de l’indépendantiste Bae Kyung-jin. En 2018, elle a été nommée présidente de la KNA (Korean National Association) Memorial Foundation. Park Gi-chul était à la tête de World-Octa, le plus grand réseau d'hommes d’affaires sud-coréens entre 2014 et 2018. Il a apporté son soutien infaillible aux jeunes entrepreneurs menant leurs activités à l’étranger.Chaque lauréat se voit attribuer une prime de 30 millions de wons, environ 23 000 euros. Le film documentaire qui leur est dédié sera diffusé ce samedi sur KBS1.