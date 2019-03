L'accord commercial entre Washington et Pékin affectera les principaux partenaires des Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis et la Chine sont dans la dernière ligne droite des négociations commerciales. Le Wall Street Journal (WSJ) a rapporté hier que l’accord entre les deux puissances économiques aurait des conséquences négatives sur les exportations des pays alliés de Washington, y compris la Corée du Sud.Selon le quotidien américain, si la Chine importe des produits des Etats-Unis pour une valeur totale de 350 milliards de dollars sur cinq ans, cela causera une perte de 28 milliards de dollars au Japon, ce qui représente 3 % du montant des exportations annuelles de l’archipel.Durant la même période, la Corée du Sud accusera une perte de 28 milliards de dollars, à savoir 3 % du montant total des produits sud-coréens vendus à l’étranger. Le manque à gagner s’élèvera à 26 milliards de dollars pour l’Asean, 20 milliards pour Taïwan et 3 milliards pour l’Australie.Toujours selon le WSJ, certains exportateurs japonais qui vendent leurs produits aux clients chinois pourront trouver de nouveaux débouchés aux Etats-Unis. Il en va de même pour les autres pays. Cependant, cette transition prendra du temps.L’accord issu des négociations commerciales entre Washington et Pékin affectera donc inévitablement les économies trop axées sur les USA, car les partenaires asiatiques devront trouver un nouvel équilibre avec l’empire du Milieu qui agira en position de force.