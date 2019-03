Séoul cherche des moyens de relancer les projets intercoréens de Gaeseong et des monts Geumgang

Photo : YONHAP News

Séoul cherche actuellement des moyens de reprendre ses deux projets phares de coopération avec la Corée du Nord, qui reste sous le coup de sévères sanctions internationales. Il s’agit du site industriel de Gaeseong, en territoire nord-coréen, et des circuits touristiques aux monts Geumgang, également dans le nord de la péninsule. C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui aux journalistes un responsable du ministère de la Réunification.Selon lui, ces deux projets pourront servir de catalyseur pour améliorer les relations intercoréennes, instaurer la paix dans la péninsule, voire la dénucléariser.Il a toutefois indiqué qu’à ce stade, il était difficile de dévoiler les moyens concrets en ce sens, et que ceux-ci seraient rendus publics plus tard après avoir été minutieusement élaborés en consultation avec Washington.