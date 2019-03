La pollution aux particules fines continue de toucher le pays du Matin clair

Photo : KBS News

L’épisode de pollution aux particules fines se poursuit, voire même s’étend à l’est du pays. On respire mal, très mal.Les mesures d’urgence sont ainsi décrétées aujourd’hui dans 14 des 17 grandes villes et provinces du pays, sauf Busan, Ulsan dans le sud-est et l'île de Jeju, contre 12 hier et neuf lundi.Elles sont maintenues dans les régions de Séoul et de Chungcheong pour la sixième journée de suite.Afin de tenter de lutter contre les polluants atmosphériques, la circulation alternée est reconduite dans les villes et les provinces concernées. Aujourd’hui, seuls les véhicules dont le numéro de plaque d'immatriculation est pair peuvent avoir accès aux parcs de stationnement des administrations publiques.L’autorité municipale de la capitale adopte des mesures plus musclées. Elle ferme l’ensemble des 441 aires de stationnement des établissements publics et interdit aux vieux véhicules diesel polluants de circuler dans Séoul, entre autres.