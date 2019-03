Moon Jae-in monte au créneau pour lutter contre la pollution

Photo : KBS News

Le président de la République a demandé hier au ministère de l’Environnement de travailler en étroite coopération avec les autres ministères. Il a plus particulièrement souligné la nécessité de prendre des mesures pour les enfants qui sont beaucoup plus exposés que les adultes. Du coup, il a donné des instructions pour que des purificateurs d’air d’une plus grande capacité soient installés au plus vite dans les garderies comme dans les écoles.Le ministère de l’Environnement a annoncé qu’il mobiliserait tous les moyens possibles. Il étudie la possibilité de mettre en place la circulation alternée dans tout le pays. En attendant, plusieurs mesures sont décidées, comme l’augmentation de l’arrosage des trottoirs ou le renforcement du contrôle de l’incinération.Pour sa part, le ministère de l’Industrie et de l’Energie étudiera la possibilité de mettre à l’arrêt un plus grand nombre de centrales thermiques.Des voix s’élèvent aussi pour demander de classer les particules en suspension comme désastre. Une proposition de loi en ce sens a déjà été déposée au Parlement.