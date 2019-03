Trois nouvelles compagnies aériennes à bas coût vont voir le jour

Photo : KBS News

Le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports a rapporté hier avoir délivré une licence de transporteur aérien à trois nouvelles compagnies à bas coût : Fly Gangwon, basée à Yangyang, Aero K, à Cheongju, et Air Premia, à Incheon.Leurs stratégies sont ambitieuses. Alors que Fly Gangwon vise à accueillir plus de touristes étrangers dans sa région, Aero K souhaite s’imposer comme la firme la moins chère. Air Premia, de son côté, cible un marché de niche en se concentrant sur les trajets à moyenne et longue distance, notamment aux Etats-Unis.Selon Jin Hyun-hwan, responsable chargé des politiques aériennes du ministère, l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché devrait développer l’ensemble du secteur en promouvant la concurrence des entreprises, en offrant plus de choix aux consommateurs et en dynamisant les aéroports situés dans les provinces.Jusqu’à présent, la Corée du Sud comptait six compagnies « low cost », dont Jeju Air, Jin Air et Air Busan. La course pour attirer les voyageurs devrait alors s’accentuer.