La Corée du Sud et les Etats-Unis mettent fin à leur grand exercice militaire « UFG »

Après les deux exercices « Key Resolve » et « Foal Eagle », Séoul et Washington mettent fin aussi à leur grande manœuvre conjointe « Ulchi Freedom Guardian », ou UFG. Une opération effectuée depuis 43 ans.Les deux alliés étudient la possibilité de la remplacer par une manœuvre plus restreinte et sous un autre nom, possiblement « Dongmaeng 19-2 ».En attendant, un exercice national « Ulchi Taegeuk » sera lancé le 27 mai pour quatre jours. Il s’agit de fusionner deux exercices sud-coréens « Ulchi » et « Taegeuk », menés respectivement en août en même temps que l’UFG et en mai.Non seulement les militaires, mais aussi les civils et le gouvernement y participeront. Ils s’entraîneront ensemble pour se préparer à contrer divers types de menaces militaires, le terrorisme et les catastrophes d’envergure.