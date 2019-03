Le tribunal doit rendre aujourd’hui sa décision sur la libération sous caution de Lee Myung-bak

Photo : YONHAP News

L’ex-président Lee Myung-bak pourra-t-il sortir de prison, où il est incarcéré depuis bientôt un an ?La Cour d’appel de Séoul doit décider aujourd’hui d’accepter ou non sa demande de libération sous caution.Chef de l’Etat de 2008 à 2013, Lee est âgé de 78 ans. Il avait été arrêté en mars 2018 et inculpé le mois suivant pour corruption, abus de pouvoir, détournements de fonds ou encore évasion fiscale.En première instance, il a été condamné à 15 ans de prison. Il a aussitôt fait appel du verdict prononcé. Mais l’ancien dirigeant a déposé en janvier une demande de remise en liberté sous caution, invoquant notamment sa mauvaise santé et le changement de la chambre des juges.